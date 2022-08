Due fermati in centro e l'altro a Tizzano: pronti a spacciare droga anche a giovanissimi

I Carabinieri del Comando provinciale, insieme ai colleghi del Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, in questo week end hanno rafforzato i controlli sul territorio per garantire un tranquillo Ferragosto.

Sotto la lente d'ingrandimento, in particolare, i parchi cittadini, le stazioni ferroviarie, le piazze e i principali luoghi adibiti per pic-nic e gite, anche con l’ausilio di unità cinofile.

Fino ad oggi sono state controllate circa 390 persone e fermati 180 veicoli, effettuati numerosi controlli con etilometro, elevate 27 contravvenzioni al Codice della strada.

Non sono mancati interventi e denunce:

- A Parma la Compagnia Carabinieri ha arrestato un 19enne su ordine del Tribunale di Bologna e lo ha portato in carcere, in aggravamento di una precedente misura degli arresti domiciliari più volte violata. Il ragazzo è stato rintracciato in Piazza Ghiaia.

- A Parma sono state denunciate tre persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il primo, un italiano 49enne residente in città e gravato da precedenti di polizia, è stato controllato a Tizzano e trovato in possesso di più dosi di cocaina destinati allo spaccio.

Il secondo, sempre un parmigiano, di 32 anni e con precedenti, è stato fermato in centro e trovato in possesso di una cospicua quantità di hashish, destinato alla vendita a giovanissimi nei locali.

Il terzo, italiano e ventenne, con precedenti, controllato in centro è stato trovato in possesso di hashish e di un bilancino di precisione.

Nella città ducale i Carabinieri hanno anche denunciato per guida in stato di ebrezza alcolica e guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti un ventenne di Ventasso (RE), controllato a Parma, con un tasso alcolemico di 0.94 g/l e risultato anche sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, oltre che in possesso di una modica quantità di cocaina. Per lui è scattato il ritiro della patente di guida e la segnalazione alla Prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente, oltre al sequestro della droga.

- A Sala Baganza i Carabinieri della Stazione, coordinati dalla Compagnia di Salsomaggiore, hanno denunciato un giovane per detenzione di stupefacenti. Nel corso delle verifiche di questi giorni, infatti, i militari si sono concentrati sulle zone frequentate dai più giovani, effettuando dei controlli mirati nel parco “Centro Feste”, dove in passato erano stati segnalati gruppi di ragazzi che consumavano abitualmente droghe leggere. In questo ambito i militari sono stati attirati da due ventenni, che girovagavano in atteggiamento sospetto, prima di sedersi su una panchina con aria nervosa. Sottoposti a un controllo più accurato, uno dei due ha tentato di disfarsi di uno spinello nascondendolo sotto la scarpa, e immediatamente recuperato dai Carabinieri. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire dell’hashish, avvolto in cellophane ed un bilancino di precisione, che per modalità di detenzione ed occultamento, hanno fatto ritenere fosse destinato allo spaccio, facendo scattare nei confronti del responsabile una denuncia.

- A Borgotaro sono stati denunciati per porto d’armi e strumenti atti ad offendere un italiano di 52 anni, gravato da precedenti e trovato con un coltello a serramanico ed un bastone riposti nella tasca dello sportello anteriore della propria auto. Le armi sono state conseguentemente sequestrate. Ma anche, per guida in stato di ebbrezza alcolica, una donna di 60 anni, residente a Chiavari (GE), che sottoposta a controllo con l’etilometro è risultata avere un tasso alcolemico oltre 1.5 g/l. Di conseguenza patente di guida ritirata e vettura sottoposta a sequestro amministrativo. Stessa conseguenza per un uomo italiano sempre sessantenne,anche lui con tasso alcolemico superiore a 1.5 g/l.

Per disturbo alle occupazioni e del riposo delle persone è stata denunciata la titolare di un negozio di Bedonia, poiché non si adoperava a porre in essere tutti quegli accorgimenti volti ad impedire schiamazzi ed urla in orario notturno da parte dei pclienti.

In tutta la provincia controllati numerosi esercizi commerciali per la verifica del rispetto della normativa sulla somministrazione degli alcolici ai minori ed in questo contesto sono stati complessivamente sanzionati amministrativamente per ubriachezza molesta 6 soggetti e segnalati quali assuntori di stupefacenti 13 giovanissimi.

Sempre in tutto il Parmense, inoltre, sono stati svariati gli interventi, tempestivamente gestisti dagli operatori del numero di pronto intervento “112”, per segnalazioni di schiamazzi, discussioni familiari e condominiali a seguito di abuso di alcoolici.