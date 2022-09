Prosegue la replica della serie “Appennino, itinerari e sentieri”, la trasmissione ideata e curata da Marco Balestrazzi, con le riprese e il montaggio di Pierluigi Bucci che propone itinerari anche fuori dal parmense, valorizzando le perle della montagna e mantenendo la costante di mostrare sentieri alla portata di tutti, compresi gli escursionisti meno esperti, mete raggiungibili per una semplice gita in giornata con un budget limitato.

Questa sera a partire dalle ore 21,00 12Tv Parma ripropone tre puntate .Si comincia lungo un anello suggestivo e poco conosciuto, a cavallo tra Emilia e Liguria: il percorso che porta dal passo del Crociglia alla scoperta della Ciapa Liscia e della Valle Tribolata. In questo caso l'escursione partirà dal versante di Ferriere (PC) affacciandosi sui monti di Santo Stefano D'Aveto (GE). Nel corso della puntata verrà approfondita, tra i vari aspetti, anche la storia del territorio con il racconto dell'ultimo minatore della Val Nure. Emanuele Mazzadi, guida ambientale escursionistica AIGAE accompagnerà le telecamere di 12 Tv Parma illustrando le peculiarità geologiche e paesaggistiche del posto e fornendo consigli utili a svolgere l'uscita in sicurezza. A seguire alle 21,25 il viaggio prosegue sul Ventasso lungo un anello che parte dal Lago Calamone e raggiunge una delle vette più panoramiche della montagna reggiana. In questo caso, l'uscita dedicherà un tributo alla tragedia dell'eliambulanza Charlie Alpha, per ricordare l'incidente avvenuto proprio sul Ventasso. Sarà Marco Boselli, coordinatore della Centrale operativa 118 Parma ovest, ad accompagnare le telecamere sul posto e a ricordare i fatti dell'agosto 1990. Ginetto Montipò e Gianluca Giovanardi, presidenti rispettivamente delle sezioni Cai di Castelnovo Monti e Parma, saranno le guide che aiuteranno i telespettatori a scoprire le peculiarità geologiche e paesaggistiche del territorio, fornendo consigli utili a svolgere l'uscita in sicurezza.

La terza puntata in onda alle 22 (circa) ci porterà sul Barigazzo, una vetta tutta da riscoprire tra Val Ceno e Val Noveglia, sulle pendici di una tra le montagne più amate della nostra provincia. L’itinerario ad anello parte dalla frazione bardigiana di Pianelleto (a quota 1150 metri, il borgo più alto di questa fetta d'appennino, dove l'elettricità arrivò solo nel 1986) e tocca, oltre alla cima, le creste del Barigazzo e l'area archeologica di Città D'Umbrìa, zone dal grande valore geologico e antropologico. Nella puntata anche un approfondimento alla storia della Val Noveglia e dei suoi borghi, veri gioielli di architettura medievale. Sarà Davide Galli, presidente nazionale di Aigae (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche), a guidare le telecamere dell'emittente cittadina, fornendo consigli utili a svolgere l'uscita in sicurezza. A impreziosire il racconto anche il contributo storico di Giuseppe Conti del Centro Studi Val Ceno.

Il programma è visibile sul canale 16 del digitale terrestre, sul canale 5016 del bouquet Sky o diretta streaming e on-demand su www.12tvparma.it.

