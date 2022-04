Focolaio covid ai Mondiali di Bridge a Salso: oggi gioco sospeso per il tracciamento

Ai Campionati del Mondo organizzati dalla WBF a Salsomaggiore è stato scoperto un focolaio di casi Covid - alcune decine di partecipanti, pare -, che comprende anche Giorgio Duboin e Lorenzo Lauria nella delegazione azzurra. A confermarlo è la Federazione italiana Bridge.

Il regolamento dell’evento consente la sostituzione dei giocatori positivi: "Al posto di Lorenzo e Giorgio, ai quali auguriamo un sereno decorso e una rapida ripresa, entreranno in squadra Antonio Sementa e Giovanni Donati, ai quali va il ringraziamento per la disponibilità e un grande in bocca al lupo", si legge nella nota.

La World Bridge Federation ha annunciato che il gioco è sospeso per oggi.

La giornata sarà dedicata a testare tutti i partecipanti e a riorganizzare l’evento. I Campionati riprenderanno domani.

Alla manifestazione partecipano 42 Nazioni dei cinque continenti, ossia - tra giocatori e staff - alcune migliaia di persone.