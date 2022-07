Paura in piscina a Collecchio, bimbo di 5 anni ha rischiato di annegare dopo un tuffo: salvato dal 118

Momenti di grande paura nella piscina Ego Village di Collecchio: un bambino di 5 anni ha rischiato di annegare. E' stato preso sul fondo della piscina e i soccorritori del 188 sono riusciti a rianimarlo e a salvarlo.

E' stato quindi trasportato dall'ambulanza del 118 al Pronto soccorso pediatrico del Maggiore.

Il fatto è avvenuto intorno alle 14,30: il piccolo è entrato in acqua, insieme al padre e alla sorella maggiore: dopo un tuffo fatto nella parte nord della piscina dove l'acqua è più bassa, il bambino si è sentito male. Avrebbe battuto la testa perdendo i sensi. Fortunatamente il padre non era lontano, e le prime manovre di soccorso sono state effettuate da un'infermiera che si trovava in piscina e dal personale della struttura. In pochi minuti hanno raggiunto l'impianto un'ambulanza dell'Assistenza volontaria di Collecchio e una di Parmasoccorso che ha trasportato d'urgenza il bambino al Maggiore.