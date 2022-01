Il Coordinamento: "Delusi ma sempre al fianco del Parma: chiediamo però impegno"

La crisi del Parma non accenna a finire: nel gioco e, soprattutto, nei risultati. Il Tardini, ieri contro il Crotone (leggi) ha fischiato i crociati. Un pari amaro. L'amarezza corre sui social, tra ironia e rabbia. Il cuore del tifo organizzato, il Centro di coordinamento prende posizione con una breve nota: "Non siamo più arrabbiati di altri tifosi, per non usare altri termini, ma siamo molto delusi per tutto quello che stiamo vedendo, in tanti dicono di non volere più assistere alle prestazioni viste finora... noi saremo sempre al fianco dei crociati, chiedendo solo impegno e rispetto per noi tifosi. A fine campionato ringrazieremo chi lo merita..."