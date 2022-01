Parma, il tempo è scaduto: ora serve solo la vittoria. Alle 14.30 al Tardini arriva il Crotone

Se la classifica del Parma quest'anno piange così forte è anche perché il fattore campo al Tardini si è dissolto. Nove gare, appena due vittorie. Una neanche meritata, con il Benevento, l'altra risicata, con la cenerentola Vicenza in dieci, e salvata al 90' da Buffon. Poi si dirà che nell'era del covid giocare in casa pesa meno, ed è vero, intanto però anche i tifosi possono fare qualche riflessione. Non ne dovrà fare troppe invece la squadra perché questo è piuttosto il momento di agire, cioè di vincere. Con i play out ben più vicini della zona play-off non si può mancare la chance di battere una delle poche squadre che ci seguono in classifica. Diciamolo subito: oggi anche un pareggio sarebbe una sconfitta.

Iachini non disporrà di tutti i rinforzi che avrebbe voluto: le condizioni di Cassata sono da valutare, potrebbe subentrare e sarebbe per lui il debutto, mentre Simy non solo non è stato convocato, ma neppure ufficializzato. In più Inglese è acciaccato e neanche Schiattarella è al top. Ko anche Brunetta, in Nazionale Osorio. L'undici iniziale potrebbe così somigliare molto a quello che male ha fatto con il Frosinone. E allora dove aspettarsi progressi? Ci sono ampi margini sotto l'aspetto della fame e dell'umiltà: sembrano concetti astratti ma sono il carburante del gioco in questa categoria. Non c'è motivo, per questo Parma, di sentirsi superiore all'avversario, mai. A meno che non ci si fermi ai nomi, ma nel calcio è cosa davvero sconsigliata.

Oggi di fronte ci sarà un Crotone che ha subìto quanto il Parma il trauma della retrocessione. La differenza però è che i calabresi hanno monetizzato al massimo con le uscite di Simy e Messias, poi ora anche di Molina e Zanellato, passati a Monza e Spal. Proprio come il Parma si erano affidati a un tecnico emergente, e come il Parma lo hanno esonerato presto, salvo richiamarlo di fronte alla debacle del subentrante Marino, un punto in 7 gare. Da oggi Modesto si trova in mano una squadra nuova, con ben sette innesti. Da un lato ci sarà il fattore entusiasmo ma dall'altro certamente la situazione può avvantaggiare un Parma che sia maturo e cinico in campo.

Ormai la formazione è più ricca di veterani che di giovani imberbi, ma resta il fatto che così com'è questo gruppo farà fatica a centrare l'obiettivo stagionale. Andava diradato (ma caso mai c'è sempre il campo laterale dove dirottare gli esuberi) e meglio adattato non solo alle richieste di Iachini ma proprio a quelle della serie B. Rimane qualche ora per un ultimo make up, ma è imprescindibile fare tre punti oggi. Questa, come molte delle prossime gare, va affrontata come una finale. E possibilmente vinta,