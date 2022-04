Trovato morto nel fiume il 15enne scomparso a Padova

E’ stato trovato morto, nel fiume Brenta, il ragazzo 15enne scomparso da casa la sera di giovedì 21 aprile a Padova. Il corpo è stato individuato e recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco all’altezza della passerella pedonale fra le frazioni di Torre e Mortise, a ridosso del punto dove stamane era stato rinvenuto il suo telefono cellulare.

Il corpo trovato nel fiume non è ancora stato identificato, anche se il fatto che a poco distanza fosse stato rinvenuto il cellulare del ragazzo fa ipotizzare che si tratti del 15enne Ahmed Jouider, di origine marocchina. Il cadavere si trova ancora sull'argine, coperto da un telo termico, attorniato dagli agenti della polizia e della scientifica. Sul posto si trova anche il padre di Ahmed, che sta osservando in silenzio la scena, e non ha voluto dire nulla.

Il cadavere recuperato nel Brenta, che si presume essere quello del 15enne Ahmed Jouider, è stato individuato dai sommozzatori in un punto del fiume corrispondente al centro della passerella pedonale, nella quale stamane si erano concentrate le ricerche, fra Torre e Mortise.

Non si esclude alcuna pista - tra queste c'è quella del suicidio - e bisogna attendere attendere i primi riscontri medico legali per avere indicazioni sulla causa della morte. La sera della scomparsa, 5 giorni fa, dal cellulare di Ahmed era giunto all’ex fidanzata un messaggio vocale dai contenuti sinistri, nel quale il ragazzo parlava di «questioni in sospeso con alcune persone», e della possibilità di morire.