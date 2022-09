"Thank You, Roger". Il saluto della Barilla a Federer - Video

L'eco dell'addio di Roger Federer al tenmnis non si è ancora spenta. Anche Barilla, di cui Federer è brand ambassador, lo ringrazia per la carriera straordinaria. Ecco il video che circola in rete con i saluti di Luca Barilla e di tanti volti noti legati alla Barilla, lo chef Davide Oldani, la campionessa di sci Mikaela Shiffrin, la grande tennista Coco Gauff, Carola e Vittoria (le ragazzine che giocavano a tennis sul tetto durante il lockdown per il Covid), la giovane promessa Zizou.