La Parma anni 70 ritratta da Lunardi - Foto

Prima di tutto i volti, poi i luoghi: le piazze, i monumenti, i parchi. E' già un nome quando realizza per «Tv Sorrisi e canzoni» un servizio fotografico su Parma, la città in cui è nato, in cui torna sempre volentieri. Giovanni Lunardi, parmigiano classe '37, grande fotografo di moda e non solo, muove i primi passi ancora giovanissimo in città. «Un po' per caso» racconta sempre lui stesso. Una vita, la sua, da star della fotografia di moda che lo porta a lavorare con maestri del calibro di Guy Bourdin - suo mentore -, Helmut Newton, Richard Avedon, David Bailey. Un dato valga per tutti: Lunardi firma decine di migliaia di scatti pubblicati sulle principali riveste del mondo, tra questi 3500 finiscono in copertina.

Nel 1975 il settimanale tra i più venduti d'Italia gli commissiona un servizio su Parma, la città del cuore, a cui è ancora oggi legatissimo (anche se vive in Florida da vari decenni e negli States ha messo le sue radici professionali). Lunardi sceglie di raccontare la «piccola capitale» attraverso le persone e le loro abitudini: una passeggiata al giardino ducale, una corsa in bicicletta tra la Cittadella e le vie del centro storico, un appuntamento con gli amici alla pasticceria Bizzi, una sosta in piazza Garibaldi. Un viaggio tra persone e luoghi simbolo che la dice lunga sulle doti di un grande «narratore per immagini».