"Calendario Curvy": nella quarta edizione c'è anche una parmigiana - Foto

Il progetto “Calendario Curvy”, ideato e curato da Piero Beghi, fotografo professionista di Ghedi, riservato alle donne formose, che accettano il loro corpo e non hanno timori a mettersi in mostra, continua il suo cammino. Tutto è pronto infatti per la quarta edizione che si chiamerà “Curvy love Total white” (dopo “Curvy Season”, “Curvy Sensuality” e “Curvy Love Total black”). Dopo una preselezione ed un casting durato tre giorni le 12 modelle, provenienti da varie città italiane, da abbinare ai vari mesi del 2023 sono state individuate. Sono Valentina Parenti (da Parma), Laura De Vincentis (da Chianciano Terme), Laura Di Donna (da Sondrio), Julieta Harrovw (torinese originaria di Cuba), Emanuela Magoni (da Roma), Claudia Maratea (da Carpi), Paola Mauriello (da Napoli), Alice Salmin (da Padova), Eleonora Scanu (da Torino), Debora Goy (da Torino), Eleonora Murari (da Mantova), Martina Giraldi (da Venezia).

La loro età va dai 24 ai 53 anni perché il calendario non solo respinge discriminazioni di taglia (purché superi la 46), ma anche anagrafiche, preferendo per lo scatto finale anche un colore, il bianco, di solito sconsigliato a chi non ha un aspetto small.

“L’idea sottesa -spiega il fotografo ghedese- è l’invito a tutte donne, di qualsiasi età, a volere bene al proprio corpo e a sentirsi affascinanti anche con qualche kg in più, un invito a sentirsi bene con loro stesse, a puntare sulla personalità che le rende glamour come hanno dimostrato le immagini apprezzate nelle precedenti edizioni del calendario curvy”. Un calendario che, come di consueto, a dicembre sarà in vendita online oppure nel negozio dello stesso Beghi, in via XX settembre a Ghedi. “Anche quest’anno –riprende il fotografo bresciano che ha avuto l’originale d'idea di mettersi dalla parte di donne, magari bullizzate o che comunque spesso si sono sentite inadeguate rispetto ai canoni estetici di moda– il casting è partito in piena estate e a fine agosto nel mio studio ci sono state le giornate destinate a individuare le modelle che avrebbero potuto essere le protagoniste della quarta edizione. Come negli anni scorsi, con spirito positivo e voglia di mettersi in gioco, sono arrivate aspiranti modelle un po’ da tutta Italia. Questa volta però, diversamente dalle precedenti edizioni, per una serie di motivi, nessuna bresciana sarà sul calendario del 2023.

Entro fine mese ci ritroveremo per i dodici scatti definitivi, destinati come sempre a raggiungere varie località del nostro Paese -pur senza alcuno sponsor- e a trasmettere il messaggio che bellezza e glamour non dipendono certo dalla bilancia: le modelle in lingerie chiara, orgogliose delle loro curve, tradurranno in immagine una sensualità elegante che rifugge ogni accenno di volgarità.

Beghi, coadiuvato dalla moglie Michela Bettin, è esperto nel ritratto, vincitore di diversi premi e vanta un gran numero di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali.