Magia di Leclerc, pole position a Barcellona!

Straordinario Charles Leclerc: in Q3 dopo essersi girato nel primo tentativo per la pole ha stampato a 30" dalla bandiera a scacchi un crono impresisonante (l'unico sotto 1"19) per conquistare la sua quarta pole dell'anno. Al suo fianco l'eterno rivale Max verstappen su Red Bull.

Terzo posto per l'altro ferrarista, Carlos sainz, che asvrà a fianco in seconda fila la ritrovata Mercedes con George Russell. In quinta fila Perez (Red Bull) e Lewis hamilton che non riesce a stare davanti al giovane compagno di squadra in Mercedes.