Ornella Vanoni, 88 anni, si è rotta il femore " I marciapiedi sono disastrati". Tour rinviato

Ornella Vanoni si è rotta il femore. La cantante, 88 enne, ha rinviato il suo tour ‘Le Donne e la Musica' : «Sono dispiaciuta, ma ho messo un piede in un buco. I marciapiedi sono disastrati e causano incidenti, tra i quali il mio. Ho rotto il femore, ma forza e coraggio, ci incontreremo in occasione di questi concerti che renderanno felice me e voi». Il tour dunque prenderà il via il 3 dicembre da Padova per poi toccare Roma, Brescia e Milano. Dopo le festività natalizie date a Bologna, Torino, Perugia, Firenze e Genova.