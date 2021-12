Via Po, donna in bicicletta investita da un'auto: è grave

Grave incidente alle 19,30 in via Po dove una 45enne in sella a una bicicletta è stata investita da un'auto sul ponte dei Carrettieri. Subito sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha trasportato la donna in gravi condizioni nell'area Codici rossi del Maggiore.

Le cause dell'incidente sono al vaglio della polizia locale.