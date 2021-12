Natale inclusivo: doni ecologici donati ai più piccoli

L’Associazione Intesa San Martino AP e il Circolo Acli Biblioteca Sociale Roberta Venturini insieme a Avis di base Cortile San Martino hanno organizzato, alla Parrocchia Beato Cardinal Ferrari, un pomeriggio dedicato al dono e alla generosità. Con l’obiettivo di rendere il Natale una festività più inclusiva sono stati raccolti tanti giocattoli che saranno poi donati ai più piccoli, non solo un gesto di solidarietà ma anche un modo per riciclare rispettando l’ambiente.

“Questo è il primo dei vari eventi che organizzeremo, siamo felici di esser ripartiti dopo la pausa causata dalla pandemia. Abbiamo apprezzato molto l’aiuto della comunità e ringraziamo il parroco Don Giovanni per averci ospitato e le varie associazioni che hanno contribuito nell’organizzazione”.

Le parole di Massimo Popoli presidente di Avis di base Cortile San Martino. Non sono mancate neppure le parole di Pasquale Leone Galimi presidente di Intesa San Martino APS: “Noi siamo nati con una missione: aiutare l’altro e tendergli una mano. Abbiamo molto a cuore l’infanzia per questo crediamo molto a Consultami – Spazio InDifesa Terre Des Hommes Italia dedicato in particolar modo alle donne e ai bambini di tutta la comunità.”