Rifiuti, Parma tra le più virtuose della differenziata arriva all'80,7%

Ogni cittadino italiano produce 488kg di rifiuti all’anno. Il valore più alto in Emilia Romagna, con 640kg pro capite (anche se in calo del 3,9%), seguita da Valle d’Aosta, Toscana, Liguria, Umbria, Marche, Friuli Venezia Giulia e Lazio, tutte sopra la media nazionale. Più bassa la produzione in Basilicata, Molise e Calabria. E’ quanto emerge dal Rapporto Rifiuti Urbani Ispra 2021. In tutte le regioni, con eccezione della Valle d’Aosta che è stabile, c'è stato un forte calo. Le tre province che producono più rifiuti urbani si trovano in Emilia Romagna: Reggio Emilia (775 kg pro capite l’anno) Ravenna (702kg) e Rimini (695 kg). Parma si "ferma" a 555 kg.

Il dato si collega alla raccolta differenziata, dove la nostra città arriva all'80,7 %posizionandosi tra le più virtuose e piazzandosi sesta tra le citta medio grandi.

Le province con i più bassi valori sono invece tutte al Sud: Potenza (325 kg), Enna (327 kg) e Reggio di Calabria (340 kg). Al Centro, solo Rieti e Frosinone hanno una produzione sotto i 400 kg pro capite. In calo anche gli indicatori socio-economici di PIL e spesa per consumi finali sul territorio economico delle famiglie residenti e non residenti: 8,9% e 11,7%. (ANSA).