Il balcone di Giulia ed Enrico illumina piazzale Risorgimento da 12 anni

Da 12 anni - con tenacia, dedizione e un tocco di amore anche per la loro città - ad ogni Natale Giulia ed Enrico Chioccioni illuminano Piazzale Risorgimento con le loro luminarie a festa: un tripudio di lucine led, tutte colorate che, dal quinto piano del condominio in cui vivono i coniugi, dominano la scena e manifestano a pieno la gioia delle feste. E ormai il "balcone di Giulia ed Enrico” è diventato una festosa tappa per tanti, con scatti da condividere sui social network e messaggi di amici a commentare il risultato. E non manca un occhio di riguardo all'ambiente: le luci utilizzate sono a basso consumo, comandate da una presa "a tempo" che le fa accendere solo per alcune ore.

"Nel 2019, fummo citati anche dal Sindaco Pizzarotti in un suo post di FB, proprio perché eravamo ormai diventati un simbolo per tanti parmigiani". Solo la pandemia, l'anno scorso, ha fermato lo spettacolo perchè Giulia ed Enrico non trovarono corretto, nei confronti delle vittime del covid, accendere le loro festose luci. Ma quest'anno, il balcone si è illuminato di nuovo, diventando auspicio del ritorno alla normalità.