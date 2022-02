Un corso per capire le Barricate antifasciste del 1922

Cos'hanno a che fare le Barricate dell’agosto 1922 con la Resistenza del 1943-45? E come mai l’episodio di Parma è diventato così famoso? Possibile che solo qui vi siano state forme di opposizione vittoriosa al fascismo? E se sì, quali sono le ragioni che distinsero quella mobilitazione dalle altre? E poi: per quale ragione gli Arditi del popolo avevano un simbolo utilizzato anche dalle squadre fasciste? E come mai molti dei partiti dell’epoca non sostennero quella milizia di difesa popolare? E ancora: se i fatti di Parma avrebbero dovuto essere d’esempio per combattere il fascismo, perché non furono un modello anche altrove? E come fecero poi i dirigenti del fascismo a controllare una città così orgogliosamente ribelle?

A cento anni delle Barricate, prima di essere “travolti” (seppur piacevolmente) da celebrazioni e iniziative, la Libera Università del Sapere Critico propone Sulle barricate. Il primo antifascismo, gli Arditi del popolo e la rivolta di Parma del 1922, un breve corso su questo episodio della storia del Novecento italiano, importante non solo per la nostra città ma per la memoria dell’intero movimento antifascista.

Rivolto a tutti gli appassionati di storia contemporanea – ma soprattutto a docenti, guide turistiche, artisti, amministratori e attivisti democratici che nel Centesimo anniversario saranno chiamati a raccontare e interpretare quei fatti – il corso intende analizzare le Barricate in relazione al contesto della presa del potere fascista tra il 1921 e il 1922. Articolate in quattro incontri, dal 14 febbraio al 7 marzo 2022 (ogni lunedì, dalle 18:30 alle 20), le lezioni saranno tenute da William Gambetta e Margherita Becchetti, entrambi ricercatori di storia contemporanea, con alle spalle numerose pubblicazioni sui temi trattati.

Il corso, promosso dal Centro studi movimenti e dall’ANPI provinciale di Parma, si svolgerà in presenza presso l’auditorium della Fondazione Bagnaresi in via Saragat 33/a (ma con la possibilità di collegarsi anche on-line). Per iscriversi e per ogni altra informazione si può scrivere a lusc.csm@gmail.com.