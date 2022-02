Lunedì un convegno sul Risorgimento con Gaetano Scoca

Lunedì 28 febbraio alle 15,30 l'aula magna dell'Università di Parma ospiterà il convegno "Dal risorgimento all'unità d'Italia attraverso gli studi di Franco Gaetano Scoca".

Il professor Franco Gaetano Scoca è Professore emerito di Diritto amministrativo della Sapienza

Università di Roma. Maestro riconosciuto del diritto amministrativo è autore di pubblicazioni

scientifiche di assoluto rilievo nel panorama nazionale.

Autore di manuali per lo studio del diritto amministrativo sostanziale e processuale adottati nella

maggior parte delle Università italiane, di importanti lavori monografici su temi centrali del diritto

amministrativo e di oltre trecento lavori minori.

Da fecondo studioso del diritto pubblico si è dedicato all’approfondimento anche dei profili storici e

giuspubblicistici dello Stato unitario e delle questioni che ne hanno caratterizzato la nascita.

Il Convegno è occasionato dai recenti scritti relativi alla nascita dello Stato italiano e alla

problematica adesione del Mezzogiorno d’Italia alla Nazione, attraverso i quali si ripercorrono gli

anni travagliati dell’unificazione nazionale.

Nel primo volume, pubblicato nel 2016, edito da Editoriale scientifica e dal titolo “Il brigantaggio

postunitario nel dibattito parlamentare (1861-1865)”, l’Autore non si limita ad una ricostruzione

della storia del fenomeno del brigantaggio postunitario, ma si interroga sulle misure adottate dal

Parlamento per farvi fronte e sui motivi che hanno spinto Deputati Senatori ad approvarle. Non

solo, l’opera mira ad approfondire il livello di consapevolezza e di conoscenza del fenomeno nella

società di allora e come questo abbia influito sulle misure di contrasto al brigantaggio, contribuendo

a colmare una lacuna nell’analisi del fenomeno.

Il secondo contributo, pubblicato nel 2021, edito da Editoriale scientifica e dal titolo “Silvio

Spaventa. Patriota ardente, politico rigoroso, fine giurista”, tratta di uno dei protagonisti del

Risorgimento e dei primi decenni di unità nazionale: Silvio Spaventa. L’Autore analizza e

approfondisce la figura in tre aspetti: il patriota, vittima di ingiusti processi e condannato a diversi

anni di prigionia; l’uomo politico, prima Deputato e poi Senatore, ma anche Ministro dei lavori

pubblici, il quale, benché collocato a Destra, ha concepito diverse idee progressiste; il giurista, il cui

inestimabile contributo è stato fondamentale alla nascita e all’affermazione della giustizia

amministrativa.

La terza opera, infine, pubblicata nel 2021 nella collana “Per la storia del pensiero giuridico

moderno”, edito da Giuffrè Francis Lefebvre e dal titolo “Risorgimento e costituzione”, ripercorre

la fase tra la Restaurazione del 1815 e la proclamazione del Regno d’Italia nel 1861, che si

conclude, per usare le parole dell’Autore, “con la realizzazione della forma costituzionale del nuovo

Stato, sperimentata sul campo nel dodicennio piemontese e, per questo, ben diversa da quella

risultante dal testo letterale dello Statuto”. Senza, tuttavia, tralasciare l’analisi delle esperienze

costituzionali precedenti e successive alla fase storica principale.

Nell’occasione, l’Università di Parma avrà l’onore di ospitare l’Autore unitamente ad autorevoli

studiosi. Apriranno i lavori, con i propri saluti, il Magnifico Rettore, Prof. Paolo Andrei, e il

Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali, Prof. Giovanni

Francesco Basini. Presiederà il Prof. Nicola Occhiocupo (Professore emerito dell’Università degli

Studi di Parma); introdurrà il Prof. Francesco Vetrò (Professore ordinario di Diritto amministrativo

dell’Università degli Studi di Parma) e, a seguire, interverranno il Prof. Paolo Grossi (Presidente

emerito della Corte costituzionale e Professore emerito dell’Università degli Studi di Firenze,

Accademico dei Lincei), le cui «mirabili pagine» dedicate alla «grande avventura

costituzionalistica», racchiuse nel volume “L’invenzione del diritto”, sono richiamate nella prima

pagina dell’Avvertenza de «Risorgimento e Costituzione» dall’Autore; interverranno ancora

l’insigne giurista e Maestro del Diritto civile Prof. Natalino Irti (Professore emerito dell’Università

degli Studi ‘La Sapienza’ di Roma, Accademico dei Lincei), nonché i Professori Antonio D’Aloia

(Professore ordinario di Diritto costituzionale dell’Università degli Studi di Parma) e Andrea Errera

(Professore ordinario di Storia del diritto medioevale e moderno dell’Università degli Studi di

Parma). Concluderanno i lavori l’intervento del Prof. Giorgio Pagliari (già Professore ordinario di

Diritto amministrativo dell’Università degli Studi di Parma) e i saluti del Prof. Franco Gaetano

Scoca (Professore emerito dell’Università degli Studi ‘La Sapienza’ di Roma).

L’iniziativa convegnistica ha ottenuto il patrocinio del Comune di Parma, della Fondazione

Cariparma e della Fondazione Monte Parma, nonché il patrocinio e l’accreditamento presso

l’Ordine degli Avvocati di Parma.

Per partecipare all’evento è necessaria la registrazione scrivendo una e-mail alla segreteria

organizzativa, composta dalla Professoressa Michela Petrachi e dal Dottor Nicola Brignoli.

Il convegno si svolgerà nel rispetto della normativa anti-Covid e l’accesso all’aula avverrà previo

controllo del Green Pass rafforzato.

Sarà, inoltre, possibile seguire l’evento in diretta sul canale YouTube dell’Ateneo.