Ordina pizze e bibite, picchia il rider per non pagare e poi prova ad aggredire anche i poliziotti: arrestato

Erano le 2.30 di ieri notte quando i poliziotti delle Volanti sono arrivati in via Menconi e hanno visto un uomo a terra in strada, colpito al volto da un pugno sferrato da un altro uomo che lo bloccava standogli a cavalcioni sulla pancia.

La vittima stava chiedendo aiuto e quando gli agenti hanno intimato all'aggressore di fermarsi, si è alzato ed è scappato. Una fuga durata poco: il fuggitivo è stato bloccato e a quel punto ha provato a colpire, minacciandoli, anche i poliziotti.

La nottata di violenza si è conclusa con l'arresto per rapina aggravata del giovane, un 21enne albanese con precedenti e non in regola sul territorio nazionale, che ora si trova nel carcere di via Burla

L'equipaggio delle Volanti ha ricostruito che la vittima, un rider pakistano di 20 anni, era arrivato in via Menconi per consegnare due pizze e due bibite ordinate attraverso la piattaforma Just Eat e del valore di 18 euro. Una volta suonato il campanello, sono usciti due ragazzi, visibilmente ubriachi, uno di questi con una bottiglia in vetro di vodka in mano. Uno dei due è rimasto nel cortile, mentre l'altro è arrivato in strada per ritirare l'ordine ma rifiutandosi di pagare la consegna. Di fronte agli inviti a pagare la merce, il 21enne albanese ha rotto la bottiglia in vetro di vodka e con il collo della bottiglia ha minacciatoil rider intimandogli di andarsene. Poco dopo è passato alle vie di fatto colpendolo con numerosi schiaffi e pugni sulla nuca e sul viso e minacciandolo per farsi consegnare le chiavi dello scooter.

Nel frattempo l'amico lo ha raggiunto in strada e ha cercato senza riuscirci di fermarlo. Proprio in quel frangente, il rider è riuscito a prendere il telefono cellulare e a chiamare la Polizia. Prima di finire sotto un'ennesima pioggia di colpi.

Il rider 20enne, dolorante, barcollante e con alcune escoriazioni sul volto è stato condotto al Pronto soccorso per le cure del caso.