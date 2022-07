Oggi Michele Guerra sarà proclamato sindaco di Parma

Finalmente oggi pomeriggio, a cinque giorni dalla chiusura delle urne, Michele Guerra verrà ufficialmente proclamato sindaco, raccogliendo il testimone da Federico Pizzarotti. Da oggi inizierà così il conto alla rovescia verso il 20 luglio, che sarà l'ultimo giorno utile per tenere il primo consiglio comunale dell'era-Guerra che dovrà comunicare la data in cui si terrà entro il 10 luglio

La cerimonia di insediamento del nuovo cittadino si terrà oggi pomeriggio in Municipio, anche se ancora non si sa se ci saranno modifiche nei nomi dei 32 consiglieri.

Le verifiche della commissione elettorale centrale guidata da un magistrato del Tribunale di Parma, sono state infatti molto complesse, in quanto in alcuni seggi i dati comunicati al Comune e quelli risultanti dai verbali non corrispondevano. Fino a ieri non si è avuta nessuna conferma ufficiale ma, a quanto sembra, non dovrebbero esserci particolari modifiche. Sotto esame, in particolare, ci sono state comunque le preferenze riguardanti le liste di Pd, Effetto Parma e Ora con Dario Costi in quanto sono quelle con gli scarti più ridotti fra chi dovrebbe andare in consiglio comunale e i primi dei non eletti. Per la Giunta, intanto, avanza l'ipotesi che il quarto nome del Pd (dati per certi Lavagetto, Bonetti e De Vanna) possa essere quello di una donna del partito non compresa fra le consigliere elette, mentre Bosi, quasi certamente unico di Effetto Parma in giunta, si vedrà confermare la delega allo Sport.