Casa della Salute pronta nel 2026 tra via Malpeli e via Carducci

In città sorgerà una nuova Casa della Salute. Superficie: 1500 metri quadrati. Progetto dell’Ausl. Il Pnrr la chiama Casa della Comunità, tutti la conoscono come Casa della Salute. Questo progetto definito da Ausl e Comune di Fidenza, da 3.2 milioni di euro, sorgerà all’angolo tra via Malpeli e via Carducci, in un’area di proprietà comunale che si trova nel retro dell’ex scuola Solari, «adeguata - precisa l'amministrazione comunale - per dimensioni, posizione e per contribuire ad arricchire le funzioni che si svolgono in pieno centro storico. Un centro vivo e che vogliamo al servizio di tutti i cittadini».

L'area

Non a caso la Casa della comunità è parte integrante del piano di rigenerazione urbana che il Comune di Fidenza sta predisponendo con riferimento a tutta l’area dell’ex Solari e dell’adiacente parcheggio.

Posizione strategica

Ausl Parma prevede di aprire i cantieri nel 2024 dopo aver concluso tutta la fase progettuale e di attivare la Casa della Salute entro l’estate 2026. L'edificio avrà una superficie di circa 1.500 metri quadrati e sarà distribuita su due piani, potendo contare sul grande parcheggio del Foro Boario, sulla estrema vicinanza alla stazione ferroviaria e alle fermate dei bus per chi intende muoversi coi mezzi pubblici. Tra le caratteristiche fondamentali: reception/area di accettazione, ben 15 ambulatori per i medici di famiglia, quattro ambulatori specialistici, un ambulatorio infermieristico, lo sportello Cup, gli spazi ottimali per depositi/archivi e per i servizi igienici.

La nuova versione

Al primo piano sono stati individuati altri sei ambulatori infermieristici, il punto prelievi, quattro ambulatori per i pediatri di libera scelta, un Punto unitario di accesso e servizio di assistenza domiciliare di base, uno studio per i servizi sociali e anche qui servizi igienici e spazio per deposito e archivio. Rispetto al progetto datato 2013, la Casa della Salute versione 2022 è ben più grande: 700 mq in più e una posizione logisticamente vantaggiosa.

r.c.