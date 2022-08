La Lega: "Mettere in sicurezza la Casa della salute del bambino" di Parma

Ristrutturare e mettere in sicurezza la "Casa della salute per il bambino e l'adolescente" di Parma. A chiederlo, in un’interrogazione alla giunta dell’Emilia-Romagna, è la Lega che ricorda come «sono frequenti le denunce arrivate da diversi cittadini in merito a disagi strutturali all’interno della Casa della Salute, quali ad esempio perdite d’acqua dal soffitto, cadute di pannelli, allagamenti in diversi piani della struttura: tanto da dover sospendere ogni servizio lo scorso lunedì 22 agosto».

Da qui l’atto ispettivo per chiedere alla Regione «se intenda porre rimedio ai problemi emersi o se intende sollecitare l’Ausl affinchè possa porvi rimedio nel minor tempo possibile, e se le problematiche relative alle infiltrazioni d’acqua sono dovute a difetti di costruzione e se intende usufruire dell’assicurazione postuma delle costruzioni per poter utilizzare i fondi anche per la ristrutturazione e messa in sicurezza della struttura».

«Se è in contatto con il Comune di Parma per adibire l’area del parcheggio dell’ex scalo merci a uso del Polo pediatrico anche per limitare la situazione di degrado in cui si trova».