Consiglio comunale: in arrivo 4 nuove videocamere tra via Verdi e via Garibaldi. Ma il bagno pubblico e l'ecostation non vengono tolti

I vigili urbani in servizio a Parma soni 170 a fronte di un organico che dovrebbe essere di 230. Nel 2023 però saranno assunti più di 20 agenti a fronte di un solo pensionamento e l’obiettivo di avere pieno organico entro fine mandato. Il nuovo comandante sarà scelto a metà ottobre e verrà valutato la possibilità di ripristinare in futuro il nucleo cinofilo se sarà necessario mentre è esclusa la possibilità di ricorrere all’uso del Taser in dotazione. Così l’assessore De Vanna in risposta a un’interrogazione della Cavandoli nella seduta di oggi del consiglio dove il sindaco Guerra esporrà le linee di mandato.

Non saranno tolti il bagno pubblico e l’eco station da via Verdi mentre è prevista l’installazione di 4 nuove videocamere di sicurezza nella zona di via verdi e via Garibaldi. Lo ha detto l’assessore Borghi in risposta a un ‘interrogazione di Cavandoli Borghi ha anche detto che in funzione a Parma ci sono oggi 414 videocamere di sorveglianza, vale a dire 207 ogni 100 mila abitanti a fronte di una media nazionale di 114. È inoltre prevista l’installazione di altre 20 video camere allo Spip e 6 al Parco Ducale.

In piazzale Corridoni è allarme sicurezza per la presenza nelle ore serali e notturne soprattutto di un persone che bivaccano e abbandonano cibo e rifiuti con rumori molesti. La segnalazione è stata fatta da Bocchi (Fdi) che ha chiesto interventi urgenti alla Giunta.