Maltempo in agosto, il Consiglio dei ministri ha stanziato 7,8 milioni per Parma, Modena e Ferrara

- Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato d’emergenza chiesto dal presidente Stefano Bonaccini per gli 'eccezionali eventi meteorologicì che ad agosto hanno colpito i territori emiliano-romagnoli delle province di Ferrara, Modena e Parma. Ammontano a 7,8 milioni di euro le risorse, dal Fondo per le emergenze nazionali. Lo stato di emergenza ha la durata di 12 mesi.

Le risorse, destinate a coprire l’attuazione delle prime misure urgenti in ambito pubblico, sono state assegnate in seguito alla richiesta presentata dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e all’attività istruttoria eseguita dal Dipartimento nazionale di Protezione civile. «Un risultato importantissimo, di cui ringraziamo il Governo- ha commentato l’assessore regionale alla Difesa del suolo e Protezione civile, Irene Priolo -. Un ringraziamento anche al Dipartimento nazionale di Protezione civile e ai tecnici dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, per tutto il lavoro che si sta svolgendo insieme ai territori».