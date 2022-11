Via Firenze, scontro tra un'auto e una bici alle 6: un ferito

L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 6: un'auto - per ragioni ora al vaglio della polizia municipale - ha travolto una bicicletta in via Firenze all'angolo con via Pasubio. Intervenuti i mezzi di Parmasoccorso: il ciclista è stato portato al Maggiore da un'ambulanza del 118. Le sue condizioni sono considerate di media gravità.