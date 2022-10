La ricetta - Quando la zuppa inglese è al forno

La sfida della Peppa: "Oggi ho voluto sperimentare questa nuova versione del dolce italiano per eccellenza. E’ così che nasce la torta zuppa inglese cotta al forno, tutto il gusto e la cremosità della ricetta tradizionale racchiusi in un dolce che però va in forno anziché in frigorifero... Una follia? Quando lo assaggerete mi direte".

Ingredienti

Per la crema pasticcera

2 uova, 4 cucchiai di zucchero, 2 cucchiai di farina, gr 400 latte, gr 30 cacao amaro.

Per l'impasto

2 uova, gr 125 zucchero, gr 125 olio di semi, gr 400 latte, gr 250 farina, 1 bustina di lievito per dolci, gr 30 cacao amaro in polvere.

Per farcire

savoiardi, alchermes, gocce di cioccolato.

Preparazione

Partiamo con la crema pasticcera mescolando le uova intere con lo zucchero, la farina stemperando con il latte. Portiamo a bollore e, una volta addensata, dividiamo a metà e in una aggiungiamo il cacao in polvere. Se necessario aggiungiamo poco latte. Prepariamo l’impasto sbattendo le uova con lo zucchero, incorporiamo l’olio di semi e il latte, per ultimo la farina e il lievito continuando a mescolare con le fruste elettriche. Dividiamo l’impasto in due e uno lo coloriamo con il cacao amaro. Foderiamo una tortiera di 24 cm con la carta forno, alla base versiamo l’impasto al cacao, sopra la crema pasticcera gialla (se si è addensata troppo diluitela con poco latte). Prendiamo i savoiardi, li inzuppiamo nell’Alchermes e li posizioniamo sopra la crema. Ora è il turno della crema pasticcera al cioccolato (come prima diluitela con poco latte per stenderla meglio sui savoiardi). Sopra l’impasto chiaro che avevamo tenuto a parte e per ultimo le gocce di cioccolato. Inforniamo a 175° per 35 minuti. Attenzione, facciamo la prova dello stecchino perché ogni forno è a sè e quindi il tempo potrebbe leggermente variare e dover prolungare la cottura di qualche minuto. Buon assaggio!