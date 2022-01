Scontro tra due auto a Scipione Case Passeri: un ferito

E’ di un ferito lieve il bilancio di un incidente avvenuto poco dopo le 18 a Scipione Case Passeri nei pressi dell’incrocio per la località Pietranera.

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, una Ford C-Max condotta da una donna ed una Toyota Yaris guidata da un uomo si sono scontrate all’altezza dell’incrocio: ad avere la peggio è stato l’uomo che è stato trasportato da un’ambulanza dell’Assistenza pubblica salsese al pronto soccorso dell’ospedale di Vaio.

Da tempo i residenti richiedono un lampione e le strisce bianche per meglio segnalare l’incrocio.