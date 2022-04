Procreazione Medicalmente Assistita: un centro unico provinciale a Vaio

Il Centro unico provinciale per la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) con sede all’Ospedale di Vaio si prepara ad essere pienamente operativo. In questi giorni, infatti, vengono trasferite la criobanca e tutte le attrezzature già utilizzate all’Ospedale Maggiore di Parma dove erano garantite le attività di secondo e terzo livello, poi interrotte a causa della pandemia.

Le attività di primo livello, da sempre garantite all’Ospedale di Vaio, sono già iniziate nei nuovi locali: un’area di 300 metri quadrati interamente dedicata al Centro unico provinciale, che si trova al secondo piano del corpo M dell’Ospedale di Vaio con accesso indipendente. Adiacente al nuovo Centro si trovano anche la degenza dell’U.O. di Ostetricia-Ginecologia e il comparto operatorio, a garanzia della massima integrazione funzionale. Per accedere al servizio è sufficiente prenotare l’appuntamento al numero 0524.515920 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, con la prescrizione del medico di famiglia.

A maggio, con l’inaugurazione, il Centro entrerà pienamente in funzione con l’équipe di professionisti che da sempre si occupano di procreazione medicalmente assistita, guidata da Lorenzo Barusi, direttore dell’U.O. di Ostetricia-Ginecologia dell’Ospedale di Vaio.

Il Centro unico provinciale per la PMA nasce nell’ambito del percorso di integrazione delle due Aziende sanitarie di Parma – Ausl e Azienda Ospedaliero-Universitaria – ed è parte di uno dei tanti percorsi di continuità assistenziale ospedale – territorio sviluppati dalle due Aziende sanitarie.

La Procreazione medicalmente assistita (PMA), comunemente detta "fecondazione artificiale", è l’insieme delle tecniche utilizzate per aiutare il concepimento in tutte le coppie, nei casi in cui il concepimento spontaneo risulti difficoltoso e nei casi in cui altri interventi farmacologici e/o chirurgici non siano stati efficaci. La PMA si avvale di diversi tipi di tecniche: di primo, secondo e terzo livello; tutte le prestazione sono erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale in regime di assistenza specialistica ambulatoriale.