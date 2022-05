Obeso o in sovrappeso 1 italiano su 2, il 19% fuma

Quasi 1 italiano su 2 ha un peso eccessivo, 1 su 5 fuma, 1 su 3 non pratica attività fisica. Sono i dati salienti dell’indagine Multiscopo «Aspetti della vita quotidiana» dell’Istat dedicata ai fattori di rischio per la salute.



Secondo la rilevazione, condotta nel 2021 su 45mila persone, il 46,2% la popolazione di età superiore ai 18 anni è in eccesso di peso (34,2% in sovrappeso, 12,0% obeso); il 19% degli ultra-14enni è fumatore e il 24% un ex-fumatore. Non pratica sport il 33,7% della popolazione con più di 3 anni, mentre il i66,3% di chi ha più di 11 anni ha consumato almeno una bevanda alcolica nel corso dell’anno.