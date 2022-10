Gambe perfette ad ogni età: ecco come

Le gambe sono da sempre uno strumento di seduzione femminile: mantenere le gambe in forma è uno dei desideri più grandi da parte delle donne che per prevenire e curare l’odiata cellulite ed evitare l’insorgenza di vene e capillari seguono diete e esercizi in palestra o si affidano a terapie mediche ed estetiche, con l’intento di far invecchiare il meno possibile una parte del corpo che non è solo sinonimo di femminilità, ma svolge importantissime funzioni per il nostro organismo.



Gambe e cervello

Molti non sanno che le gambe hanno un ruolo importante anche per mantenere la salute del cervello: camminare, correre, fare esercizi con le gambe fa bene al cervello stimolando la formazione di nuove cellule nervose. Diversi studi dimostrano che quando le gambe si fermano e ci si muove meno, si riducono anche le nuove cellule nervose e le cellule staminali neurali, fondamentali per mantenere in salute il cervello stesso. Ma le gambe e il piede sono fondamentali anche per un normale ritorno al cuore del sangue venoso, che raccoglie gli scarti metabolici dalla periferia per portarli ai polmoni per l’indispensabile scambio gassoso tra anidride carbonica e ossigeno. Un buona circolazione venosa delle gambe ed in particolare un buon funzionamento dinamico del piede, esercitano quella compressione sulle strutture vascolari necessaria per facilitare il ritorno della linfa e del sangue in quanto gli arti inferiori non usufruiscono della spinta diretta di una pompa pulsante come il cuore.



Le piante dei piedi? Vitali

A livello della pianta dei piedi sono presenti due strutture di vitale importanza: la soletta di Leiars (formata da piccoli vasi capillari) e il Triangolo della Volta (struttura architettonica situata nella parte più profonda del piede ove risiedono le più importanti vene profonde la cui stimolazione camminando, attiva la risalita contro gravità del sangue e della linfa).



Cibi antiossidanti

Per mantenere in buona efficienza la circolazione venosa e linfatica e ritardare l’invecchiamento delle gambe sono indispensabili uno stile di vita sano e adottare alcune misure a scopo preventivo e curativo. Fondamentali sono il mantenimento di un peso corretto, una attività fisica quotidiana con esercizi specifici ma anche sportivi (le attività ideali sono la camminata anche scalzi, il nuoto e la bicicletta ) ed una corretta alimentazione mangiando molta frutta e verdura e preferendo cibi ricchi di antiossidanti naturali e vitamine come mirtilli, altri frutti di bosco, uva nera, pomodori, patate e banane; pompelmo, arance e kiwi (ricchi di vitamina C). Molto salutari anche il pesce azzurro e il salmone ricchi di acidi grassi che mantengono il sangue fluido e di zolfo, che favorisce l’eliminazione di scorie che sono alla base della formazione della cellulite. Altre misure importanti che riguardano lo stile di vita sono evitare il fumo e gli alcolici, non abusare dei caffè e tenere regolato l’intestino in quanto la stitichezza può causare ostacoli alla circolazione venosa.



I consigli

Durante il giorno bisogna evitare di rimanere a lungo fermi in piedi o seduti per lunghi periodi, ogni tanto alzare le gambe o sollevarsi sulle punte dei piedi, salire e scendere le scale, indossare scarpe comode. Evitare inoltre i tacchi troppo alti o troppo bassi (ideale il tacco di 3-4 cm ) e fonti di calore e il sole diretto nelle ore più calde, preferire la doccia fredda-tiepida al bagno in vasca e a letto dormire con le gambe un po’ sollevate dal piano del letto. Cercare di non indossare vestiti troppo attillati o indumenti che possono stringere e comprimere le vene superficiali.



Il trattamento delle patologie

Oltre a queste misure di prevenzione vi sono tante strategie terapeutiche per il trattamento delle patologie delle gambe che vanno individuate dopo una visita accurata abbinata a diagnostica strumentale con ecocolordoppler ed una valutazione medica globale del paziente. Si possono affrontare cure mediche, strumentali, fisioterapiche, nutrizionali o metaboliche con programmi mirati per cellulite e adiposità localizzate, smagliature e cicatrici avvalendosi di tecniche quali linfodrenaggio manuale, compressione con calze elastiche, ozonoterapia, carbossiterapia , mesoterapia fino alla terapia chirurgica per le forme più gravi di insufficienza venosa o linfatiche.



Cure termali

Anche le cure termali sono molto efficaci per chi soffre di cellulite e di problemi circolatori: i percorsi vascolari con acque termali salsobromoiodiche grazie alla alternanza di acqua calda e fredda consentono di fare una benefica ginnastica con azione tonificante in quanto passare da una acqua calda che dilata i vasi sanguigni ad una fredda che li restringe fa fare ai tessuti una sorta di ginnastica, rafforzandoli e migliorando la circolazione . Tali cure svolgono inoltre una marcata azione antinfiammatoria e sono raccomandate anche ai soggetti in sovrappeso e durante la gravidanza, perché alleggeriscono le gambe nel momento di più intensa difficoltà circolatoria, ma anche per gli anziani e tutti coloro che lamentano una fastidiosa sensazione di pesantezza degli arti inferiori.

Gianfranco Beltrami