Sorbolo: addio Mino, geometra generoso

L’amore per la famiglia, l’impegno gratuito per la parrocchia e il volontariato e la dedizione per il lavoro. I sorbolesi perdono un altro pezzo della storia del paese: se n’è andato improvvisamente lo scorso venerdì all’età di 91 anni il geometra Guglielmo Montanini, per tutti Mino, molto conosciuto a Sorbolo e nei paesi vicini.

Classe 1931

Guglielmo, classe 1931, era nato nella frazione di Enzano, a cui è stato sempre molto legato, e ha frequentato a Parma la scuola per geometri, una vera fortuna per l’epoca. Mino spesso raccontava che raggiungeva i banchi di scuola partendo dalla campagna in bicicletta e percorrendo le non facili strade ghiaiose, a volte – per guadagnare qualche minuto – aggrappandosi a veicoli in movimento. Una volta in classe, diversi erano quelli che lo guardavano con pregiudizio, lui, che veniva dalla campagna e che portava su di sé gli aromi della stalla. Ma gli stessi restavano a bocca asciutta quando, a ricreazione, si gustava il suo bel panino col salame, che loro, cittadini, – appena finita guerra – non potevano permettersi.

Il matrimonio nel 1960

Una volta diplomato e dopo alcuni lavori come dipendente, arriva la scelta di sposarsi con Carla nel 1960 e mettersi in proprio aprendo lo studio. Tra le opere più importanti che portano la sua firma: il caseificio di Ramoscello, la ristrutturazione della canonica e la chiesa di Sorbolo post-terremoto, la Casa del donatore, vari fabbricati artigiani industriali e diversi quartieri residenziali del paese. Sempre attento alla comunità e attivo nel volontariato, ad anni Settanta inoltrati è stato anche presidente della sezione locale dell’Avis.

Sempre presente in parrocchia

Ma la presenza più assidua è stata in parrocchia: uno dei pochissimi di cui don Pesci si fidasse, nel 2005 aveva ricevuto insieme all’architetto Pellegri il riconoscimento dei santi patroni per i lavori eseguiti negli anni Settanta e per i tanti lavori e consulenze, sempre esercitate in maniera gratuita.