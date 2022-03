«Cortesie per gli ospiti» alla parmigiana: trionfano le bussetane Barbara e Pamela

Trionfo del gusto parmigiano nella puntata di «Cortesie per gli ospiti» andata in onda nei giorni scorsi sul canale tematico Real Time e che ha visto, come coppie sfidanti, le due amiche Pamela Minozzi - titolare di un salumificio di Madonna Prati - e Barbara Mora, impiegata in un’azienda di Roncole Verdi, dove lavora, contro Maria Chiara Finzi (medico e figlia del compianto Giuseppe Finzi) e Alessio Fani (networker), fidanzati e residenti a Vigheffio.

Come vuole la formula dell’apprezzata trasmissione, una competizione culinaria in cui vengono tuttavia messe alla prova anche abilità e nozioni di galateo, nella prima parte della trasmissione Maria Chiara e Alessio hanno ospitato Pamela e Barbara, insieme ai giudici del programma Csaba Della Zorza, Roberto Valbuzzi e Luca Calvani, nella propria abitazione di Vigheffio, per una cena dal titolo «Parma gourmet»: aperitivo con grissini «homemade» accompagnati da parmigiano reggiano e prosciutto crudo di Parma; a seguire ravioli di ricotta con carciofi e bottarga, involtini di coniglio ripieni di olive taggiasche e salsa all’arancia, e, come dolce, una millefoglie con ricotta e pere.

Ancora più a «tinte parmigiane» la successiva cena di Pamela e Barbara, che hanno ospitato la coppia sfidante e i tre giudici nell’abitazione della prima, a Madonna Prati, frazione di Busseto: «Ci vuole... culatello», il titolo del loro menù, che ha compreso, come antipasto culatello su micca di pane, focaccia con strolghino e scaglie di parmigiano reggiano; come primo piatto, mezze maniche in brodo, quindi mariola con patate e giardiniera e chiusura con torta di ricotta con copertura di cioccolato fondente. Un punto di vantaggio nel computo finale dei voti, per Pamela e Barbara, grazie soprattutto al «nove» assegnato loro in pagella da Roberto Valbuzzi, giudice che ha notevolmente apprezzato il «”savoir faire” e l’eccellente qualità» dei piatti proposti dalle due amiche.

«Si è rivelata un’esperienza molto positiva», ha spiegato la Minozzi, «anche perché tra me e Barbara, e Maria Chiara ed Alessio, è nata da subito una bella amicizia».

La puntata è visibile in streaming sul sito realtime.it, oltre che durante il palinsesto quotidiano del canale tematico.