Seconda prestazione italiana di sempre per Sara Fantini nel martello

Come ha annunciato sul suo profilo Facebook, e come riporta il sito atleticalive.it, Sara Fantini ha gettato le basi per una grande stagione.



A Modena, durante il campionato invernale di lanci, per lei è infatti arrivato un gran lancio a 72,61, che si inserisce al secondo posto delle liste italiane all-time, tra le due più grandi interpreti della specialità, ovvero Ester Balassini e Clarissa Claretti (le uniche italiane con una solida tradizione internazionale fino ad oggi). Misura che apre per la Fantini le porte dell’Hayward Field di Eugene, dove si terranno i campionati del mondo all’aperto a luglio. Il minimo era 72.50.



Per la Fantini anche il secondo lancio all-time oltre i 72 metri, dopo il 72.31 di Madrid e 11ª volta oltre i 70 metri in competizione in carriera per l’emiliana. Quest’anno la Salis aveva già sfiorato i 70 metri a Faenza lanciando 69.46.



