Esclusi dalle Olimpiadi pugilato, sollevamento pesi e pentathlon moderno

L’Esecutivo del Cio a Losanna ha deciso di «integrare» il programma dell’Olimpiade di Los Angeles 2028 inserendo skateboard, arrampicata e surf, dopo i lusinghieri risultati, anche a livello di audience, ottenuti a Tokyo 2020.

Per rispettare il limite di 28 discipline e 10.500 atleti partecipanti il Cio ha altresì deciso di escludere dai Giochi californiani il pugilato, il sollevamento pesi e il pentathlon moderno.

Questa decisione sarà ratificata dalla 139/a sessione dell’Esecutivo, il 31 gennaio 2022, quindi a pochi giorni dall’inizio dell’Olimpiade Invernale di Pechino.

Successivamente il Cio ha diffuso una nota con la lista delle 28 discipline, e le relative federazioni internazionali, che faranno parte del programma di Los Angeles 2028. Nella lista non ci sono, appunto, pugilato, pentathlon moderno e sollevamento pesi. Viene poi spiegato che per queste tre discipline rimane aperto «un percorso per poter potenzialmente essere incluse» (ma la decisione verrà presa soltanto nel 2023) a patto che, come condizione indispensabile, «affrontino le preoccupazioni delineate dall’organizzazione (dal Cio stesso ndr)».