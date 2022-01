Samp, D'Aversa verso l'esonero, al suo posto è pronto a tornare Marco Giampaolo

Il rinnovo di Paulo DYBALA è una spina conficcata nel fianco dei dirigenti della Juventus; ogni giorno che passa diminuiscono le possibilità che l’argentino possa rimanere in bianconero. La situazione è assai complessa e le cifre che circolano, da un lato, fanno pensare - visti i tempi - a qualcosa di improponibile per qualsiasi club; dall’altro a una pianificazione complicata dell’intera operazione di rinnovo. Dybala ha ormai 29 anni e aspetta di firmare un contratto all’altezza della propria fama, ma anche in linea con le ambizioni di una società gloriosa come la Juventus; c'è da dire che il ridimensionamento del monte ingaggi di tutti i club europei, fatta eccezione per quelli di proprietà degli sceicchi, non agevola di certo le aspettative di Dybala. E, intanto, i giorni passano. La Juventus deve anche ingaggiare nuovi giocatori per rinforzare l’organico, a cominciare da un attaccante (o forse due) e da un centrocampista che prenda il posto del brasiliano ARTHUR. I nomi che circolano sono sempre i soliti: SCAMACCA, ICARDI e, naturalmente, VLAHOVIC, che fa gola a mezza Europa e rappresenta un prospetto di assoluto valore, dal momento che adesso ha solo 22 anni. Anche il Napoli è in ambasce e i tagli annunciati da Aurelio De Laurentiis cominciano a produrre gli effetti sperati. INSIGNE ormai è un ex, ma in estate potrebbe essere sacrificato anche il centravanti OSIMHEN, allo scopo di ottenete un’ingente plusvalenza. Basterà per far quadrare i conti del club partenopeo? Il Verona è vicino all’acquisizione di un rinforzo per la difesa. Dopo le partenze di CETIN e del croato KALINIC, il club scaligero potrebbe arrivare a chiudere per Riccardo MARCHIZZA, attualmente in forza all’Empoli. Domani dovrebbe avvenire un incontro fra gli emissari della società gialloblu e quelli del Sassuolo, che è proprietario del cartellino del giocatore.

La Sampdoria sembra intenzionata a esonerare Roberto D’Aversa. Al suo posto, sulla panchina del blucerchiati, è pronto a tornare Marco GIAMPAOLO, che li guidò fra il 2016 e il 2019. L’annuncio dell’avvicendamento dovrebbe arrivare prima della partita dei quarti di finale della Coppa Italia contro la Juventus. Prosegue, infine, il pressing da parte dei campioni d’Europa per club in carica del Chelsea, che vogliono arrivare a tutti i costi a Frenkie DE JONG. Il centrocampista olandese, sempre più lontano dal Barcellona, piace moltissimo all’allenatore tedesco Thomas Tuchel: la società londinese ha messo sul piatto 40 milioni, ma i catalani ne chiedono almeno 60. Il 24enne ex Ajax, come riportato dal quotidiano El Nacional, inoltre, è nel mirino del Bayern Monaco. Di certo c'è che il suo futuro appare lontano dal Camp Nou, salvo clamorose sorprese. (ANSA).