Australian Open, nel doppio la coppia Bolelli - Fognini agli ottavi. E dopo Berrettini passa anche Sinner

Prosegue l’avventura in doppio di Simone Bolelli e Fabio Fognini agli Australian Open, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento del Melbourne Park. Il 36enne di Budrio, n.25 del ranking di specialità, e il 34enne di Arma di Taggia, n.93 ATP in doppio, dopo l’affermazione all’esordio per 6-4, 6-4 sui brasiliani Rafael Matos e Fernando Meligeni Rodrigues Alves, al secondo turno hanno eliminato per 7-6(2), 6-3 il duo composto dal croato Ivan Dodig e dal brasiliano Marcelo Melo, nona testa di serie del torneo.

La coppia azzurra, reduce dalla finale a Sydney (la nona nel circuito uno a fianco all’altro), si giocherà un posto nei quarti di finale con altri due specialisti come il britannico Jamie Murray e il brasiliano Bruno Soares, numeri 8 del seeding. Bolelli (l'unico tennista italiano in campo maschile ad aver raggiunto le semifinali in doppio in tutti e 4 i tornei dello Slam) e Fognini insieme hanno conquistato tre titoli: il più prestigioso e ultimo in ordine di tempo proprio agli Australian Open 2015, dopo i successi a Umago 2011 e Buenos Aires 2013. Hanno invece ceduto in finale in sei occasioni: nel 2013 ad Acapulco, nel 2015 nei Masters 1000 di Indian Wells, Montecarlo e Shanghai, nel 2018 a Bastad e la settimana scorsa a Sydney, dove sono tornati a fare coppia dopo quasi un anno e mezzo.

Dopo Matteo Berrettini anche Jannik Sinner approda per la prima volta agli ottavi di finale degli Australian Open, primo Slam del 2022. Il 20enne di Sesto Pusteria, n.10 del ranking mondiale e 11 del seeding ha superato in quattro set con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-3, 6-1 il giapponese Taro Daniel, n.120 del ranking, passato attraverso le qualificazioni (dove ha messo in fila tre italiani: Arnaboldi, Moroni e Caruso).