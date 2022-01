Medvedev in finale: Tsitsipas battuto in 4 set

Il russo Daniil Medvedev approda in finale agli Australian Open battendo in quattro set il greco Stefanos Tsitsipas: 7-6 4-6 6-4 6-1 in due ore e mezzo.

In finale lo attende Rafa Nadal che ha battuto Berrettini. E' la seconda finale consecutiva di uno Slam per il russo che si era imposto agli Us Open 2021.