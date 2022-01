Brignone e Huetter guidano il Super-G a Garmish

Cornelia Huetter e Federica Brignone comandano il Super-G di Garmisch-Partenkirchen, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/2022. L'austriaca, scesa con il pettorale 14, taglia il traguardo in 1'19"23, eguagliando il tempo fatto segnare da Federica Brignone, scesa col pettorale 7. A completare il podio provvisorio dopo 30 pettorali (dei 42 al via) è l’austriaca Tamara Tippler, staccata di 82 centesimi dal duo di testa. In top-10 anche Elena Curtoni (decima), mentre Nicol Delago è 13esima davanti a Roberta Melesi (14esima) e Marta Bassino (15esima). Fuori dalle venti Karoline Pichler (24esima) e Francesca Marsaglia (26esima).