Pechino: un argento strabiliante per la Brignone. Paris 6° in discesa. L’Italcurling piega anche il Canada

Federica Brignone ha vinto la medaglia d’argento nello slalom gigante ai Giochi olimpici di Pechino 2022. E’ la quarta medaglia italiana ai Giochi. Quattro anni fa a PyeongChang aveva vinto il bronzo.

Oro alla svedese Hectoro, bronzo alla svizzera Lara Gut-Bherami.

- Federica Brignone, che era terza dopo la prima manche, ha chiuso la gara con un ritardo di appena 28 centesimi dalla svedese Hector. L’altra azzurra in gara, Elena Curtoni, ha chiuso la 20/o posto mentre Marta Bassino non aveva completato la prima manche per una caduta.

Nel finale della gara attimi di paura per una brutta caduta della statunitense Nina O Brien, caduta dopo aver inforcato una delle ultime porte prima del traguardo.

«Una Federica strabiliante, eccezionale, una medaglia di grande valore, al di là del colore». Così il presidente del Coni Giovanni Malagò commenta l'argento nel gigante di Federica Brignone. «Sapevamo che questa era una delle sue carte da giocare in questi Giochi e lei si è confermata al top. Sapevamo che lei voleva fortemente una medaglia a queste Olimpiadi e per ora ha centrato la prima. Si è ripetuta a distanza di 4 anni, ribadendo, come sempre, di essere una garanzia».

Niente podio invece per l’Italia nella discesa libera maschile. Dopo i rinvii di ieri per il forte vento la prima medaglia olimpica del programma di sci alpino è dello svizzero Beat Feuz che vince l’oro con l’azzurro Dominik Paris che si deve accontentare del 6/o posto.

L’Italcurling piega anche il Canada (8-7 nell’extra end) e chiude la prima fase del torneo imbattutto con una serie di 9 vittorie su altrettanti incontri: la coppia mista Stefania Constantini - Amos Mosaner procede così a vele spiegate verso le semifinali, ritrovando ancora la temuta Svezia, già superata per 12-8. La gara con la Svezia sarà disputata stasera alle 20:05 locali (le 13:05 in Italia), mentre l’altra semifinale vedrà impegnate Norvegia e Gran Bretagna.

Quinto posto per l’italiano Emiliano Lauzi nella finale dello snowboard slopestyle uomini ai Giochi olimpici di Pechino 2022. L'oro è andato al canadese Max Parrot, sul gradino più alto del podio dopo l’argento conquistato a PyeongChang e soprattutto dopo aver sconfitto un tumore al sistema linfatico scoperto proprio dopo i Giochi coreani. Completano il podio l’argento del giovanissimo cinese Su Yiming, vera sorpresa di questa gara e il bronzo dell’altro canadese, Mark McMorris.

Attesa per il ritorno in pista di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità. Dopo l’argento nei 3000 metri l’azzurra sarà impegnata oggi nei 1500. Nello short track tocca ad Arianna Fontana e Martina Valcepina nei 500 donne e a Pietro Sighel nei 1000 metri. In gara anche le azzurre del biathlon nella individuale 15 km donne (Wierer, Vitozzi, Comola, Sanfilippo).