Pechino: flop degli azzurri dello sci, e scoppia caso Marsaglia

Gli azzurri dello sci alpino deludono nelle prime due prove tra discesa libera e Super G: Dominik Paris, Chris Innerhofer e Matteo Marsaglia hanno avuto due gare fotocopia lontanissimi dal podio (o con caduta), mentre sale il tono delle polemiche.

E’ emerso, infatti, un caso tra Marsaglia e la FederSci.

Alla fine della discesa libera, il 36enne romano ha lamentato che non era sicuro di partecipare al SuperG di oggi perchè gli avrebbero chiesto di non gareggiare, spianando la strada a Mattia Casse fatto venire dall’Italia. «Per farlo avrei dovuto mentire, dire che sto male e dichiarare il falso», ha detto Marsaglia, ai microfoni di Rai Sport, al quale avsva replicato Massimo Rinaldi, direttore sportivo dello sci alpino della Fisi: «A Matteo non ho chiesto un bel niente, tantomeno di dichiarare il falso. Sarebbe una follia che avrebbe conseguenze legali anche a livello del Cio. Detto questo, nella stagione in corso Matteo Marsaglia ha ottenuto un quarto posto in discesa, mentre nella classifica del super G è al 39/o posto. Il pettorale in discesa se lo è strameritato e in gara lo ha dimostrato, ma credo di avere il diritto di far notare che sul piano tecnico non si può dire la stessa cosa per il superG, sperando ovviamente che domani mi smentisca».



Invece, Marsaglia, che è l’azzurro che ha fatto meglio in Super G (18/mo contro Paris 21/mo, mentre Innerhofer è caduto), ha confermato le sue dichiarazioni anche dopo la gara odierna: «Ho detto esattamente quello che mi è stato chiesto. Non vedo perchè avrei dovuto mentire. E’ una cosa vergognosa. Va contro tutti i valori che mi ha insegnato lo sport in questi anni. Spero che i giovani imparino che prima di diventare grandi campioni bisogna diventare grandi sportivi», ha incalzato.