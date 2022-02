Sabato per Desalu debutto stagionale a Dortmund

Un campione olimpico al debutto stagionale. È il momento di cominciare il 2022 per Fausto Desalu, splendido terzo frazionista della 4x100 che ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo con il record italiano di 37.50.

Lo sprinter azzurro delle Fiamme Gialle, do po un lungo periodo di raduno federale a Gran Canaria e il rientro nella sede d’allenamento di Parma, aprirà la stagione sabato pomeriggio a Dortmund, in Germania, nei 60 metri del Psd Bank Indoor Meeting, tappa Bronze del circuito World Indoor Tour.

Per il 27enne cremonese, allenato da Sebastian Bacchieri, si tratta di un ritorno in una gara al coperto dopo tre anni: è infatti dal 9 febbraio del 2019 che non si cimenta in una competizione indoor.

Ma la voglia di gareggiare è tanta, così come quella di verificare il lavoro svolto, e pur non essendo uno specialista dei 60 (personale di 6.74 a Modena proprio nel 2019) il duecentista si mette alla prova in un meeting che prevede due turni in un’ora: batterie alle 18.15 e finale alle 19.15