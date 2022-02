Storica vittoria dell'Italia sull'Inghilterra. Con due colornesi in campo

Nel secondo turno del 6 Nazioni Under 20 disputato a Treviso l'Italia ha battuto l'Inghilterra per la prima volta nella storia, tenendola, oltretutto, a zero punti fatti; i punti azzurri del 6-0 finale portano la firma di Teneggi. Gli azzurri sono stati autori di una grande prestazione, con i due colornesi Odiase e Mey in campo, che hanno dominato gli inglesi in mischia chiusa, sono stati solidissimi in difesa e hanno confezionato belle azioni in attacco.