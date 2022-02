Morte di Astori: tre medici rinviati a giudizio per un certificato medico falso

Tre persone sono state rinviate a giudizio per la falsificazione di un certificato medico rilasciato a Davide Astori, il capitano della Fiorentina deceduto il 4 marzo 2018 nella sua camera di albergo a Udine. Il gup Federico Zampaoli ha rinviato a giudizio il professor Giorgio Galanti, ex direttore sanitario di medicina dello sport del policlinico fiorentino Careggi, Pietro Amedeo Modesti, che ha succeduto nella carica proprio Galanti, e il medico dello sport Loira Toncelli. L’accusa è relativa alla falsificazione della data di un certificato medico, redatto il 10 luglio 2017 con il quale Toncelli e Galanti attestavano "di aver sottoposto il giocatore ad esame strain e di aver valutato nella stessa data i risultati dello stesso esame". Per Pietro Modesti l’accusa è aver distrutto od occultato il referto dell’esame effettuato con metodica strain dalla dottoressa Toncelli nel laboratorio di cardiologia non invasiva. Il processo inizierà il prossimo 16 dicembre. Il professor Giorgio Galanti, 71 anni, è già stato condannato per omicidio colposo a un anno in primo grado nel processo che lo vedeva accusato della morte del capitano della Fiorentina Davide Astori. Per la procura, Galanti, che diede l’idoneità all’attività agonistica del difensore della Fiorentina e della Nazionale italiana di calcio in due visite, effettuate nel luglio del 2016 e nel luglio del 2017, non avrebbe colto alcune anomalie nelle prove da sforzo. Segnali che, secondo il pm Antonino Nastasi che aveva chiesto la condanna di Galanti, avrebbero portato alla scoperta della malattia, la cardiomiopatia aritmogena, di cui soffriva, senza saperlo, il calciatore.