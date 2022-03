Obstacle Course Race, la nazionale si allenerà per due giorni ad Albareto

Albareto Sabato e domenica, a Pieve di Campi arriva la nazionale italiana di «Obstacle course race» (Ocr), il fenomeno sportivo del momento che prevede gare di corsa da effettuarsi prevalentemente su circuiti sterrati, a volte impervi, fra boschi e fiumi, l’obbligo del superamento di ostacoli artificiali disseminati lungo tutto il percorso di gara, nonché le immancabili pozze di fango in cui «tuffarsi».



L’idea di avere la nazionale di Ocr in Valtaro è stata di Micheal Zecca, cofondatore insieme a Luca De Martin della società (unica in Italia) che progetta, produce, noleggia e installa gli ostacoli che servono per le gare sul territorio nazionale. «Li abbiamo invitati per provare i materiali, che saranno poi gli stessi che installeremo in Val di Fiemme a giugno, dove dal 9 al 12 si terranno gli attesissimi Europei di Ocr», svela Zecca, che ha anche una sua squadra di Obstacle course race, la «Atoms Team», composta da sei atleti di cui tre sono in Nazionale: tra questi il borgotarese Gian Maria Savani che gareggerà ai prossimi Europei.

«Sabato porteremo i 28 atleti della squadra a fare un trail sul Monte Gottero, mentre domenica si alleneranno a Pieve di Campi sugli ostacoli installati», spiega Zecca, che poi ricorda che finalmente, dopo la pandemia, il 28 agosto torna l’Ocr valtarese, la «Albareto Mud Run», inserita nel calendario del campionato regionale standard.

M. R.