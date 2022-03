Moto Gp, la griglia 2022: 14 campioni del mondo al via. Ed ecco il calendario

Ventiquatto piloti, sette gli italiani, al via della stagione MotoGP 2022, che può vantare 14 campioni del mondo. Nessuna variazione nei team ufficiali rispetto al 2021. Nelle squadre satellite si segnala l’arrivo del campione del mondo Moto2 2021, il 24enne australiano Remy Gardner (KTM-Tech3). Due gli italiani tra i cinque esordienti nella massima cilindrata: Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. Gli altri sono appunto Gardner, Raul Fernandez e Darryn Binder.

La griglia del mondiale MotoGP 2022.

Scuderie Factory:

- YAMAHA: Fabio Quartararo (FRA/22 anni) contratto fino a fine 2022; Franco Morbidelli (ITA/27 anni) (2023).

- DUCATI: Francesco Bagnaia (ITA/25 anni) (2024); Jack Miller (AUS/27 anni) (2022).

- HONDA: Marc Marquez (SPA/29 anni) (2024); Pol Espargaro (SPA/30 anni) (2022).

- SUZUKI: Joan Mir (SPA/24 anni) (2022); Alex Rins (SPA/26 anni) (2022).

- KTM: Brad Binder (RSA/26 anni) (2024); Miguel Oliveira (POR/27 anni) (2022).

- APRILIA: Aleix Espargaro (SPA/32 anni) (2022) Maverick Vinales (SPA/27 anni) (2022).

Squadre satellite:

- DUCATI-PRAMAC: Johann Zarco (FRA/31 anni) (2022); Jorge Martin (SPA/24 anni) (2022).

- HONDA-LCR: Alex Marquez (SPA/25 anni) (2022); Takaaki Nakagami (GIA/30 anni) (non specificato).

- DUCATI-GRESINI: Enea Bastianini (ITA/24 anni) (2022); Fabio Di Giannantonio (ITA/23 anni) (2022).

- YAMAHA-RNF (ex SRT): Andrea Dovizioso (ITA/35 anni) (2022); Darryn Binder (RSA/24 anni) (2022, opzione per il 2023).

- KTM TECH3: Remy Gardner (AUS/24 anni) (2022); Raul Fernandez (SPA/21 anni) (non specificato).

- DUCATI VR46: Luca Marini (ITA/24 anni) (2022); Marco Bezzecchi (ITA/23 anni) (2022).

Questo il calendario del Mondiale classe MotoGP per la stagione 2022 al via domenica.

6 marzo: QATAR - Losail International Circuit

20 marzo: INDONESIA - Mandalika International Street Circuit

3 aprile: ARGENTINA - Termas de Rio Hondo

10 aprile: STATI UNITI - Circuit Of The Americas

24 aprile: PORTOGALLO - Autodromo Internacional do Algarve

1 maggio: SPAGNA - Circuito de Jerez/Angel Nieto

15 maggio: FRANCIA - Le Mans

29 maggio: ITALIA - Autodromo Internazionale del Mugello

5 giugno: CATALOGNA - Circuit de Barcelona

19 giugno: GERMANIA - Sachsenring

26 giugno: OLANDA - TT Circuit Assen

10 luglio: FINLANDIA - KymiRing

7 agosto: GRAN BRETAGNA - Silverstone Circuit

21 agosto: AUSTRIA - Red Bull Ring/Spielberg

4 settembre: SAN MARINO - Misano World Circuit Marco Simoncelli

18 settembre: ARAGONA - MotorLand Aragon

25 settembre: GIAPPONE - Twin Ring Motegi

2 ottobre: TAILANDIA - Chang International Circuit

16 ottobre: AUSTRALIA - Phillip Island

23 ottobre: MALESIA - Sepang International Circuit

6 novembre: COMUNITA' VALENCIANA - Circuit Ricardo Tormo.