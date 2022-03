Henrik Stenson nominato capitano del team Europa per la Ryder Cup 2023 a Roma

La Ryder Cup Europe ha deciso: sarà Henrik Stenson a guidare il Vecchio Continente alla Ryder Cup 2023 di Roma. Campione Major (ha vinto l’Open Championship nel 2016), medaglia d’argento ai Giochi di Rio de Janeiro 2016, il 45enne di Goteborg ha giocato in carriera 5 Ryder Cup (nel 2006, 2008, 2014, 2016 e 2018) ed è stato tra i vicecapitani dell’Europa nel settembre 2021 in Wisconsin. E' la risposta dell’Europa agli Stati Uniti che, lo scorso 28 febbraio, hanno annunciato Zach Johnson quale capitano degli Usa. Stenson succede all’irlandese Padraig Harrington.

Nato a Goteborg il 5 aprile del 1976, sposato con tre figli, Stenson nel 2013 s'è distinto quale primo golfista a vincere la FedEx Cup e la Race to Dubai (l'ordine di merito del DP World Tour) nello stesso anno. Il capitano del team Europe alla Ryder Cup 2023 di Roma (primo svedese a ricoprire questo incarico) da giovanissimo ha preferito il golf al calcio e al badminton. Grande appassionato di sci, ha giocato i primi round sul green quando aveva solo 12 anni. Professionista dall’autunno del 1998, ha vinto - tra gli altri successi - anche il WGC Match Play Championship nel 2007 e il The Players Championship nel 2009.

«Quella di Henrik Stenson è una scelta fantastica. Si tratta di un grandissimo giocatore, che ha dimostrato il suo valore nella sua ottima carriera ed ha tutti i titoli per rappresentare l’Europa in un appuntamento così importante». Franco Chimenti, presidente della Federazione Italiana Golf, commenta così la scelta della Ryder Cup Europe. «Stenson - ha aggiunto Chimenti - è inoltre un uomo perbene. Spero di incontrarlo presto in modo di complimentarmi con lui di persona. Un plauso anche alla Ryder Cup Europe per questa scelta eccellente».