Sillari e 5 Furie Rosse con l'Italia per il 6 Nazioni. Due partite al Lanfranchi

Il ct dell’Italdonne, Andrea Di Giandomenico, ha convocato 33 giocatrici per il 6 Nazioni che vedrà l’Italia iniziare il 27 marzo a Grenoble con la Francia. Oltre alla “veterana” parmigiana Michela Sillari in forza al Valsugana, sono state chiamate cinque giocatrici del Colorno: Giada Franco, Isabella Locatelli, Veronica Madia, Michela Merlo e Silvia Turani, quest’ultima al rientro dopo un lungo stop per infortunio. L’Italia giocherà le sue due partite casalinghe allo stadio Lanfranchi (capienza 100%): il 3 aprile alle 16 con l’Inghilterra e il 23 aprile alle 20.20 con la Scozia. I biglietti sono già disponibili online su ciaotickets.com e in uno dei punti vendita convenzionati o presso la segreteria delle Zebre Parma alla Cittadella del rugby; sarà anche possibile acquistarli il giorno della partita a partire da un’ora e mezza prima del calcio d’inizio. L’ingresso costa 15 euro in tribuna ovest, 10 euro in tribuna est e nord, la sud è riservata; ridotto a 5 euro per donne, over 65 e under 18, gli under 12 entrano gratis. Con le nuove norme, per l’ingresso sarà sufficiente il green pass base, resta obbligatoria la mascherina ffp2.