Arabia Saudita, Vettel ancora indisponibile a causa del Covid

Sebastian Vettel salta anche il Gran Premio dell’Arabia Saudita. L’ex Ferrari ora alla Aston Martin risultato positivo al Covid prima dello scorso weekend di gara in Bahrain non sarà in pista nemmeno a Gedda dove oggi si correranno le prime libere in vista della gara di domenica. Al suo posto, sull'AM22, ci sarà ancora il connazionale tedesco Nico Hulkenberg.

«Ci aspettiamo che Sebastian Vettel sia in condizione di partecipare al Gran Premio d’Australia», il prossimo Gp, dall’8 al 10 aprile, ha dichiarato l’Aston Martin si Twitter.

Huelkenberg è arrivato 17 nelle qualifiche e nella gara in Bahrain, durante il primo GP della stagione, la scorsa settimana.