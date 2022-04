La Cremonese rallenta ma resta prima. Crollo Pisa a Benevento

Prosegue in maniera spedita lo spettacolare campionato di Serie B, pieno di colpi di scena, risultati a sorpresa e reti da incorniciare. La Cremonese mantiene l'imbattibilità casalinga e anche la vetta della classifica nonostante il pari per 1-1 interno contro la Reggina. Dopo il vantaggio di Ciofani, la squadra grigiorossa viene rimontata nel finale dai calabresi con un calcio rigore trasformato da Galabinov. Il centesimo gol in Serie B di Coda regala al Lecce una preziosa vittoria per 1-0 col Frosinone, utile ed indispensabile per continuare a sognare il ritorno in Serie A. La rete che ha deciso il match arriva al minuto 40 con un perentorio colpo di testa del centravanti dei salentini che non lascia scampo a Minelli. Pokerissinmo Benevento che batte in scioltezza per 5-1 il Pisa e si riaffaccia nelle zone alte della classifica della cadetteria sconfiggendo una diretta concorrente. La formazione sannita grazie ad una grande prova ha dimostrato di poter dire ancora la sua. In gol per la squadra di Fabio Caserta, oltre all’autorete di Caracciolo, Ionita, Improta, Forte e Tello. Inutile per i toscani il sigillo dell’ex di turno Puscas nel finale. L'Ascoli vince 1-0 in extremis una partita complicatissima contro il fanalino di cosa Pordenone: all’85' ci pensa Baschirotto a scacciare i fantasmi dal Del Duca insaccando di testa su punizione di Falasco. Vittoria al fotofinish per 2-1 per la Ternana sul campo del Cittadella. Umbri avanti con Donnarumma nel primo tempo, poi nei minuti finali succede di tutto: pari dei veneti al 90' con Tavernelli e gol da tre punti ancora di Donnarumma al 94'. Il Parma sbanca Cosenza trascinato da Antonio Bernabé. Il centrocampista apre e chiude i giochi, in mezzo la realizzazione di Danilo, nel 3-1 con cui i gialloblù si impongono sui calabresi a cui non basta il rigore di Larrivey. Rocambolesco pari per 2-2, infine tra Alessandria e Spal: Corazza e Marconi per i padroni di casa, Capradossi e Viviani per gli ospiti. Domani a chiudere il turno tre match, tutti alle 15.30: Brescia-Vicenza, Como-Monza e Crotone-Perugia.