Al Tardini le Azzurre travolgono la Lituania 7-0. Bertolini: "Ora battere la Svizzera"

Prosegue con un’altra convincente vittoria il cammino della Nazionale Femminile nelle qualificazioni mondiali. Al 'Tardinì di Parma le Azzurre superano con un perentorio 7-0 la Lituania, regalando ai circa 2500 tifosi presenti sugli spalti una serata di gol, divertimento e grandi giocate. Un monologo iniziato dopo appena un minuto con la rete di Caruso, che ha dato il via alla straripante sinfonia azzurra: al festival del gol si sono iscritte anche Bergamaschi, autrice come la centrocampista bianconera di una doppietta, un’ispiratissima Cernoia e nel finale le subentrate Sabatino e Bonetti.

Un risultato reso ancora più speciale dall’inaspettato pareggio della Svizzera, che in Romania non è riuscita ad andare oltre l’1-1. Per conquistare la vetta del girone, nello scontro diretto in programma martedì a Thun (ore 17.45, diretta su Rai 2) la squadra di Milena Bertolini dovrà comunque vincere, ma basterebbe un successo con un solo gol di scarto per scavalcare le elvetiche e ipotecare il pass per la competizione che si disputerà nel 2023 in Australia e Nuova Zelanda.